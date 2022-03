Hiidlased püüavad Ukrainat toetada

ERAKOGU

Karmid uudised Venemaa sõjast Ukraina riigi vastu on hiidlasi ajendanud otsima võimalusi ukrainlaste aitamiseks – kogutakse tarbeasju ja annetatakse raha.Nädalavahetusel võttis tantsu­õpetaja Tiina Kaev ühendust Hiiu Lehe peatoimetajaga ja küsis, kas oleksime nõus tasuta avaldama üleskutse annetuste kogumiseks Ukraina rahva toetuseks. Loomulikult olime, avaldame selle tänase lehe esiküljel.Eile ütles Tiina Kaev, et tal pole Ukrainaga mingeid isiklikke sidemeid, kuid kuulates telerist ja raadiost uudiseid Ukraina sõjakoleduste kohta, tekkis hinge selline rahutus ja kurbus, mis enam asu ei andnud. “Ma ei suutnud enam üldse oma asjadele mõelda ega oma töid teha,” tunnistas ta. “Mõtlesin, et kui mina saan kuidagi aidata ja oma käed külge lüüa ehk hakkab natuke kergem.”Esimese kõne võttis ta Hiiu Autotransi juhatajale Anu Pielbergile, sest pole ju mõtet vajalikke tarbeasju koguda, kui keegi neid saarelt ära ei vii – Pielbergid olid kohe nõus ja nende tütar Annabel jagas infot sotsiaalmeedias.Seejärel helistas Tiina Kaev Eesti Punasele Ristile, et uurida, kas ja kuidas hiidlased saaksid ukrainlasi aidata. “Nad võtsid meie pakkumise positiivselt vastu ja tegutseme täpselt nende soovituste järgi,” kinnitas Kaev.Kuna Punasel Ristil Hiiumaal seni esindust ei ole, sai Kaev kohe südamliku pakkumise hakata nende esindajaks ja kinnituse, et organisatsioon soovib ka Hiiu saarele laieneda.Hiljem võtsid Tiinaga juba ise ühendust Hiiumaa tarbijate ühistu ja Dagöplast, Coop Hiiumaa pakkus abi annetuste kogumiseks jaDagöplast kilekotte kogutu pakkimiseks. Sama ladusalt läks koostöö Hiiumaa vallaga.Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja tunnustas saare vaba­tahtlikke, kes alustasid Ukraina jaoks abi kogumise korraldamist juba laupäeval.“Suhtlesime terve möödunud nädalavahetuse vaba­tahtlikega ja leidsime, et mõistlik on jõud ühendada,” ütles vallavanem. Nii on mitmel pool, Kärdla kultuuri­keskuses, Emmastes lasteaias ja Kõrgessaares Valitseja­majas annetuste kogumiskohtadeks valla ruumid.“Oluline on, et kõik piir­konnad oleks kaetud,” märkis Tasuja. “Enne kui transpordiga jõudsime tegeleda, oli Hiiu Autotrans juba pakkunud abi transportimiseks ja Dagöplast pakkus kilekotte saadetiste pakkimiseks. Hea meel on, et ka Hiiumaa Selver ja Coop on juba annetuste kogumisse kaasatud.”Vallavanem ütles, et peame toetama ukrainlasi Ukrainas ja näitama oma moraalset toetust neile, aga olema valmis ukrainlastele abi pakkuma ka Eestis, kuna on oht, et see sõda võib kesta kauem. “Samal ajal peame senisest enam väärtustama ka oma riigikaitset, liitumine Kaitse­liidu ja Naiskodukaitsega on selleks üks võimalus,” rõhutas vallavanem, kes ise on aktiivne Kaitseliidu liige.Coop Hiiumaa teatas, et kõikidel hiidlastel, kes soovivad Ukraina abivajajaid aidata, on võimalus täna ja homme ehk 1. ja 2. märtsil tuua annetusi kogumispunktidesse üle kogu saare. Coop Hiiumaa poodidest on kogumiskärud väljas Hiiu Konsumis ning Hiiumaa Kaubamajas, Tormi Konsumis, Käina Konsumis, Suuremõisa kaupluses ja Kõrgessaare kaupluses. Kirjadega ostukärud on kaupluse kassade juures, annetatud asjad peavad olema kasutamata, uued ja pakendis.Kassari rahvamajas toimunud külaülikooli loengu järel algatasid seltsi liikmed spontaanselt raha kogumise Ukraina toetuseks, millega tulid kaasa ka kuulajad. Seltsi liige Roberta Laas rääkis, kuidas nad kogunesid rahvamajas enne Kassari külaülikooli loengu algust. Sõjauudised Ukrainast olid neid tabanud ootamatult. “Kõigil süda valutas ukrainlaste pärast ja mõtlesime, mida saaksime teha, siis tuli Riho [Lutter] ja ütles, et teeme korjanduse ja kõik olid sellega kohe nõus,” rääkis Laas.Kassari Haridusselts kandis kogunenud 150 eurot MTÜ Ukraina Kultuuri­keskus kontole juba üle.Seltsi kodu­lehel on teade, et korjandustega jätkatakse kõigil järgnevatel kogukonnasündmustel. Samuti kutsutakse tutvuma annetusvõimalustega lehe­küljel https://www.ukrainaheaks.ee ja https://www.pagulasabi.ee/paku-abi Sel saidil kaardistatakse inimesi, kes saavad vajadusel sõja­põgenikke Eestis aidata.

