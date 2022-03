Ettevõtja elutöö preemiaga märgiti Mati Nursi teeneid

Raul Mee

Reedel, 18. märtsil pärjati Ernst & Young Baltic (EY) Aasta Ettevõtja galal elutööpreemiaga Hiiumaa ettevõtjat Mati Nursi, kelle ettevõttelAS M ja P Nurst täitub tänavu 31 tööaastat. Ettevõte, mis 200 töötajaga on praegu Hiiumaa suurim tööandja, tegeleb elektriseadmete, kaabliköidikute, plastdetailide valmistamise ja rahvusvahelise kaubaveoga.EY Aasta Ettevõtja konkursi patroon president Alar Karis edastas galal videotervituse, auhinna andis üle peaminister Kaja Kallas.Mati Nurs tänas tunnustuse eest ja ütles, et on tänulik oma abikaasale, kellega koos nad pereettevõttega 31 aastat tagasi alustasid.“Ega meie firmal ajad nii väga kerged ei ole olnud,” tunnistas Mati Nurs ja ütles, et edu pandiks on olnud see, et nad ei ole kunagi elanud toetuste peal, vaid on investeerinud selle, mis teenitud. Ettevõtte edukuse on taganud ka toodete kõrge kvaliteet ja tarnetäpsus: “See ongi meie edu võti – oleme õigel ajal õiges kohas.”Mati Nurs ei ole enam igapäevaselt ettevõttes tegev, kuid on endiselt firma nõukogu esimees ja ettevõtte elu-oluga hästi kursis. Nende kolm poega aga töötavad kõik perefirmas ning ettevõtte aktsionärid ongi kõik pere liikmed: “Nii see pereette­võte toimib – kui meie aeg läbi saab ega aktsiad pereringist välja ei lähe.”Žüriiliige Meelis Atonen sõnas, et Mati Nurs on üks tõeline hiidlane: suure südame ja mõnusa huumorimeelega mees, kes ka kõige keerulisemates olukordades oskab enda põhimõtteid kaitstes ka teistega arvestada ning naljaga olukordi lahendada. “Puutusin temaga endapoliitikuaegadel kokku ja alati oli tal ka poliitikule soe sõna öelda, loomulikult koos oma nägemuse ja Hiiu kogukonna ootusega,” lisas Atonen.Mati Nursi on tunnustatud Hiiumaa teenetemärgiga (2012), Valgetähe V klassi teenetemärgiga (2002) ja mullu Hiiumaa aasta isa 2021 tiitliga.EY Aasta Ettevõtja on üks maailma prestiižikamaid ettevõtlusauhindu. Konkurss toimub rohkem kui 60 riigis, sh ka Eestis. Kokku on EY elutööpreemia laureaadi tiitel välja antud 11 korral, 2018. aastal sai selle teinegi Hiiumaaga seotud ettevõtja Enn Kunila, kelle ettevõte on OÜ NG Investeeringud.

