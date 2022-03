Esimesed sõjapõgenikud jõudsid saarele

TÕDEMUS

“Meie rahuliku elu eest toimub sõda Ukraina pinnal, seal on inimesed tule ja pommide all. See, et praegu on Euroopa ärganud, on väga hea, aga 2014. aastal seda ei toimunud, 2010 ammugi mitte.”

ELMO NÜGANEN tõdeb, et turvaline elu Euroopas on saanud iseenesestmõistetavaks ja loomulikuks elu osaks.

“Plekktrumm”, ETV, 7. märts 2022.