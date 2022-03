Energiakulude hüvitist sai 700 peret

Taotlusi energiatoetuste saamiseks hakkas Hiiumaa vallavalitsus vastu võtma 11. jaanuaril ja teisipäevase seisuga oli hüvitatud 699 taotlust. Seda on vähem, kui valla sotsiaal­osakond aasta alguses prognoosis, hinnates toona, et energia kõrgenenud hinna tõttu võib toetust vajada paar tuhat peret.

Valla sotsiaaltöö spetsialist Kairi Priit ütles, et toetuste taotlemine on sujunud ladusalt ja vastavalt riigihalduse ministri määrusele võetakse taotlusi vastu maikuu lõpuni.

Praeguseks moodustab hüvitiste kogusumma juba rohkem kui 92 000 eurot, keskmine toetus on 133 eurot. Tulenevalt ministri määrusest saab toetust välja maksta alates 10 eurost, seega väikseim summa on olnudki 10 eurot, seni kõrgeim on ulatunud 900 euroni.

Ülekaalukas osa toetussummadest läheb elektrikulude katteks, gaasi- ja küttekulude hüvitamise taotlusi on laekunud mõned üksikud.

KATI KUKK

