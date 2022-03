Enefit Green jätkab meretuulepargi ettevalmistusi

AS Enefit Green kuulutas veebruaris välja lihthanke ja otsib Hiiu meretuulepargi esialgse eelprojekti koostajat, pakkumiste esitamise tähtaeg on 9. märts.

16. veebruaril riigihangete registris avaldatud hankedokumendi “Esialgse eelprojekti koostamine Hiiu meretuulepargile” järgi kavatseb AS Enefit Green ette võtta Hiiumaast põhja poole rajatava kuni 1100megavatise võimsusega meretuulepargi projekteerimise, arenduse, ehitamise ja käitamise.

Sildid: eelprojekt, lihthange, meretuuulepark