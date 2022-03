COVIDi piirangud kaovad, mask jääb

Vabariigi valitsus otsustas eilsel istungil lõpetada tänasest, 15. märtsist COVIDi tõendi kontrolli­kohustuse ja kella 23 sulgemispiirangu. Põhjenduseks haiglasse sattuvate raske­loomulise COVIDi patsientide arvu vähenemine.Kuna koroonaviirus levib Eestis endiselt laialdaselt, jääb avalikes siseruumides kehtima maskikandmise kohustus ning oluline on järgida hajutatuse ja desinfitseerimise nõudeid. Kehtima jäävad ka reisimise isolatsioonireeglid, samuti tuleb reisimisel silmas pidada sihtriigi piiranguid.“Oleme lubanud, et Eestis ei kehti koroonapiirangud ühtegi päeva rohkem kui vaja. Tean, et paljud on oodanud, et kaoks COVIDi tõendite nõue ja kella 23 piirang meelelahutusasutustele. Ja väga paljud on andnud oma panuse selle ühise eesmärgi täitmiseks. Nüüd on see käes,” ütles peaminister Kaja Kallas eilsel valitsuse istungil. Kallas tänas kõiki, kes käitunud vastutustundlikult, vaktsineerinud ja kandnud maski, hoides sellega nii ennast kui ka teisi.“Nüüd on igaühe kätes see, et saaksime ka edaspidi kontrollimeetmeteta hakkama. Maski kandmisel, vaktsineerimisel ja tõhustusdoosil on siin väga oluline roll. Palun kõigil, kel vaktsineerimine veel ees seisab, kindlasti minna ja see ära teha,” ütles peaminister.Valitsus kaotas COVIDi tõendi kontrollimise nõude ja kellaaja piirangu, kuna kümne päeva keskmine raske­loomulise COVID-19 tõttu haiglaravi vajavate uute patsientide arv vähenes eile alla 25. Viimase öö­päevaga lisandus 925 (36,6%) positiivset COVID-19 testitulemust, nakatunutest oli vaktsineerimata 37 protsenti. Vanuse­grupis 60+ lisandus 195 positiivset testi. Viimase seitsme päeva positiivsete testide keskmine on 2142,4. Haiglaravil viibivaid COVID-19 patsiente on 631, nendest intensiivravil 19 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel 14. Uusi surma­juhtumeid registreeriti ööpäeva jooksul kuus. Kokku on edastatud andmete alusel haiglas surnud 2346 inimest.Koroonaviirus levib Eestis endiselt väga laialdaselt ja riskimaatriksi järgi on Eesti punasel tasemel. Seetõttu tuleb avalikus siseruumis jätkuvalt kanda kaitsemaski, järgida hajutatuse nõudeid ja tagada desinfitseerimis­vahendite olemasolu ja desin­fitseerimisnõuete täitmine. Hajutatuse nõudeid tuleb edasi järgida ka õues toimuvates korraldatud tegevustes.Valitsuse saadetud pressiteates märgitakse, et seoses kellaaja piirangu kaotamisega suureneb oht, et noored nakatuvad rohkem ja mõne nädala möödudes jõuab nakatumismäära tõus nooremaealiste hulgast vanemaealisteni, kelle puhul on raskeloomulise COVIDiga haiglasse sattumise risk väga kõrge. Alust selleks kartuseks annab see, et ka aastavahetuse järel, mil öine kellaaja piirang oli ajutiselt peatatud, kasvas haigestumine noorte hulgas järsult. “Seetõttu on väga oluline, et enne riskirühma inimestega kohtumist tehtaks antigeeni kiirtest ja kui pole täielikku veendumust oma nakkusohutuses, kantaks kaitsemaski. Eluliselt oluline on see kohtumisel inimestega, kes pole end COVID-19 vastu vaktsineerimisega kaitsnud.Arutelu COVIDi teiste kontrollimeetmete üle jätkavad valitsuse liikmed veel sel nädalal.

Sildid: COVIDi tõend, koroonapiirangud, nakatumisoht