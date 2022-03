Amet keelas siseveekogudel jäälemineku

Päästeamet keelas Lääne päästekeskuse juhi käskkirjaga alates tänasest, 8. märtsist veeõnnetuste ärahoidmiseks ja inimeste ohutuse tagamiseks Pärnu-, Saare-, Hiiu-, Lääne-, Rapla- ja Järvamaa siseveekogudel jääle mineku. Ameti teatel patrullivad päästjad veekogude ääres, et kontrollida jääle mineku keelu täitmist.

“Päikseliste ilmadega muutub kevadine jää kiiresti ette­arvamatuks ja isegi mitmekümne sentimeetri paksune jää võib sellele mineja all ootamatult murduda,” hoiatas pääste­ameti pressiesindaja Marek Kiik. Amet on juba saanud teateid läbi jää vajunud koertest.

Hiiu-Läänemaa päästepiirkonna juht Hannes Aasma ütles, et peamine mure on mandri siseveekogudega, kus kalamehed juba pudeda jääga veekogudel kalastades enda elu ohtu seavad. Hiiumaal jälgivad päästeameti töötajad mõnda tiiki, millel talviti uisutamas käiakse.

Merealal sh Väinamere jääl hoiab turvalisusel silma peal politsei- ja piirivalveamet (PPA), ka jääle mineku keelu mere­alal kuulutab välja PPA, selgitas Aasma. Seni pole seda veel tehtud, kuid Aasma, kes tuli saarele lennukiga, ütles, et saare ümber on valdavalt vaba vesi. “Ka merejääle ei soovita kellelgi minna – vesi voolab ja kulutab jääd altpoolt ja kuigi pealt võib jää tunduda tugev, ei pruugi see inimest kanda,” soovitas ta talverõõmud selja taha jätta ja pigem keskenduda kevadistele rõõmudele.

HARDA ROOSNA

Sildid: siseveekogu, tiiik, veeõnnetuste ärahoidmine