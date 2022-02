Veiko Haavapuu alustab tööd Coopi finantsjuhina

Eelmisest nädalast, 14. märtsist on Coop Eesti Keskühistu uueks juhatuse liikmeks ja finantsdirektoriks Veiko Haavapuu. Ette­võtte senine finants­direktor Paavo Truu asub tööle Coop Panga finantsjuhina.Seni Statoilis, Tallinkis ja Rail Baltica juures finants­direktorina töötanud Haava­puu sõnul annab liitumine Coopiga võimaluse juhtida Eesti ühe suurima koostöövõrgustiku finantse ning samal ajal panustada Eesti piirkondliku elu arengusse.“Olles ise nii Hiiumaa kui ka Viljandi juurtega, pean enda jaoks väga oluliseks, et saan nüüd Coop Eesti Keskühistus oma kogemusi rakendada piirkondliku elu edendamisse,” ütles Haavapuu pressiteate vahendusel. Haavapuu sõnul peab ta ühistulist kaubandusvormi põnevaks nii eesmärgi kui toimimise poolest.“Coopi puhul on tegemist tõenäoliselt Eesti kõige suurema koostöövormiga, mille tegutsemise eesmärk ei ole raha teenimine omanikele, vaid panustada kohaliku elu arendamisse nende tegutsemis­piirkondades üle Eesti,” ütles ta. Tema sõnul on see vägev ja võimas missioon.Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Alo Ivask tõstis pressiteates esile Haavapuu pikaajalist töökogemust mitmete suurettevõtete ja -organisatsioonide finants­direktorina. “Veiko kogemus Statoilis ja Tallinkis toob meie organisatsiooni suure ja väärtusliku kogemuse, sest lisaks kütuse ja logistikateenusele on mõlemad ettevõtted jõuliselt sisenenud ka jaekaubanduse turule väga innovaatilisel moel,” ütles Ivask.Tema sõnul on toidu­kaubanduses toimunud viimastel aastatel väga kiired arengud – näiteks on toidu­kaubandus nelja seina vahelt liikunud osaliselt veebi, kliendiprogrammid on muutunud mängulisemaks ja kauplused saanud panga funktsiooni.

Toimetaja KATI KUKK

Sildid: Coop Eesti Keskühistu, finantsdirektor, koostöövõrgustik