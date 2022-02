Ujuvraamatukogudesse annetati 16 kasti raamatuid

Raamatute kogumis­kastid olid väljas mõlema laevaliini sadamates ning kokku toodi Hiiumaa parvlaevadel lugejate jaoks 16 kastitäit raamatuid – seda, kui palju Leigril ja Tiiul nüüd kokku raamatuid on, öelda ei saa, kuna tegu on “ujuva” suurusega.

Rohuküla-Heltermaa liini teenindusjuht Moonika Teras ütles, et Saaremaa liini sadamatesse tõid reisijad kaheksa kasti raamatuid. “Oleme selle üle väga rõõmsad,” ütles Teras.

“Hiiumaa liini sadamatesse toodi raamatuid sama teist palju juurde – nii et oleme tulemusega väga rahul ja inimestele raamaturiiulite valiku mitmekesistamise eest väga tänulikud.”

