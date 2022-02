Tule kustutajad ja süütajad

Madis oli poliitik ja vabatahtlik päästja. Ta läks, kaitseriietus seljas inimesi päästma ja tuld kustutama. Kukkus sündmuskohal kokku ja suri. Ta poleks pidanud minema, oli ta ju vabatahtlik, mitte palgaline. Aga läks ja täitis oma kohust.

Martin on poliitik ja vabatahtlik tulesüütaja.

Kannab kaabut, peent ülikonda, šikki mantlit ja kingi ning kutsub inimesi meeleavaldustele nii tõrvikutega kui ilma. Eile Toompeal tehtud fotodel on näha rahulolev naeratus tema näol. Martin on rahul. Muuhulgas rahul sellega, et liikluses on ummikud ning vastamisi on meeleavaldajad, meie oma Eesti inimesed ja politseinikud.

Margit on poliitik ja koolijuht. Noor ja püüdlik, püüab ta anda oma parima kooli­juhina – tuua kooliellu uusi arenguid, süüdata lastes sisemist põlemist ja äratada uudis­himu. Praegu on vaja valmis ehitada koolimaja ja see tähendab koolielus päris palju ümber­korraldusi. See pole üldse lihtne. Margit ütleb, et kui see ükskord läbi saab, on ta hirmus väsinud, aga hirmus õnnelik. Margit, tähtis on ennast hoida, et väsimuse määr liialt õnnetunnet ei ületaks.

Hiiu Lehe arvates peaksime oma kogu­konnaga Margitit ja kooliperet sel keerulisel aastal toetama, et finišini jõudmine liialt väsitavaks ei osutuks.

4. veebruar 2022

Sildid: koolijuht, liiklusummik, meeleavaldajad, poliitik, vabatahtlik päästja