Suursaared piletihinna tõusuga ei nõustu

Hiiumaa vallajuhid saatsid eile arvamuse ülemöödunud nädalal MKMilt kooskõlastamiseks saadetud parvlaeva­piletite hinnatõusu määrusele. Nad tänavad olulise teema arutelusse kaasamise eest, kuid ei nõustu ministeeriumi ettepanekutega, tõsta teatud reisijate­gruppide jaoks piletihinda 1. märtsist.

“Määruse eelnõu kõige valusamaks kohaks on vaieldamatult selle jõustumisel Heltermaa-Rohuküla liini üleveol rakenduvad kõrgeimad piletihinnad. Hiiumaa kogukonna huvide eest seistes ei saa me nõustuda pileti­hinna määruse lisas toodud piirhindadega,” seisab kirjas.

Lisaks ettevõtjate liidu sõnastatud majanduslikele mõjudele toovad vallajuhid esile hulga negatiivseid mõjusid nii Hiiumaa kui Saaremaa regionaalarengule ja elukeskkonnale: elukallidus tõuseb; kultuuri- ja spordisündmuste

korraldamise ja nendel osalemise kulud tõusevad; väheneb Hiiumaaga seotud inimeste liikumine, samuti väheneb suvehiidlaste arv jne.

Ära märgitakse ka asjaolu, et piletihinna sellise tõusu korral väheneb laevade täitumine eelkõige hooajavälisel ajal. Reisijate arvu vähenemisel jääb riigil aga saamata olulisel määral pileti­tulu.

Kirjas tuletatakse meelde majandus- ja taristuministri ning MKM töötajate lubadust, et suursaarte esindajad saavad võimaluse kaasa rääkida enne, kui määruse eelnõu lõpliku kuju võtab. “Seetõttu oli eriliselt ebameeldiv üllatus, kui meedia kaudu jaanuari viimastel päevadel kuulsime tehtud otsusest märtsist hinnatõus kehtestada. See ei ole hea tava ning kaasamise põhimõtetega kooskõlas,” seisab kirjas. “Eeltoodut arvestades ei saa me nõustuda korrektse kaasamiseta ning kiirustades ellu viidava hinna­tõusu plaaniga. Soovime eelnõu kehtestamise edasilükkamist kuni 1.01.2023 ning ühiste läbirääkimiste alustamist parima võimaliku lahenduse leidmiseks nii parvlaeva­liiklust korraldava riigi, kohaliku omavalitsuse, saarte elanikkonna kui ettevõtjate jaoks.”

Hiiumaa vallavanema Hergo Tasuja ja volikogu esinaise Anu Pielbergi allkirjaga vastus saadeti eile majandus- ja taristuminister Taavi Aasale, transpordiametile, rahandusminister Keit Pentus-Rosimannusele ja riigihalduse minister Jaak Aabile.

Hiiu Lehe andmetel ei nõustunud määruses tooduga ka Saaremaa vald, Hiiumaa ettevõtjate liit ja Saaremaa ettevõtjate liit.

HIIU LEHT

Sildid: Hinnatõus, majanduslikud mõjud, parvlaevapilet, vallajuhid