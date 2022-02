Sõnumite rohkus jätkub

Peaministri lootus, et uue teadusnõukoja moodustamisega lõpeb koroonateemaliste sõnumite kakofoonia, pole realiseerunud, pigem vastupidi.

Keskerakond tegi ettepaneku kaotada alates 7. veebruarist koroonapassi nõude, mis fraktsiooni liikmete ja ministrite hinnangul ei täida siseriiklikult enam oma eesmärki ning pani ette liikuda edasi kõigi piirangute leevendamisega.

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni juht Mart Võrklaev vastas, et Reformierakond poliitika nimel inimeludega mängida ei soovi. Ja lisas, et Keskerakond murrab lahtisest uksest sisse, kui piirangute kaotamisest räägib. Taoline soov on tema sõnutsi kogu valitsusel, aga küsimus on selles, millal see samm astuda.

Ka eelmise teadusnõukoja liige viroloog Andres Merits leiab, et koroonapassid ja PCR-testid on oma aja ära elanud – mittetoimivatest meetmetest kinnihoidmine ei ole mõistlik.

Samas tuli TEHIKult teade, kelle koroona­passid kehtetuks muutuvad ja kuidas koroonapassi uuendada.

PERHi juht Agris Peedu ootaks piirangute kaotamisega. Peedu sõnul ei ole haiglas sellist tunnet, et kohe on koroonakriis läbi. Haiglate olukorra muudab keerulisemaks ka see, et suur osa personalist on samuti nakatunud ja omikroni tüvi jõudnud ka tervishoiutöötajateni.

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht dr Urmas Sule peab vajalikuks piirangute leevendamise arutelu, kuid nendib, et sellega ei maksa kiirustada.

Arutelu ja diskussioon on kahtlemata vajalikud. Loodetavasti ei kesta valitsuse otsustamatus nii kaua kui arutelu elektrihinna hüvitiste üle.

Ettevõtted ja asutused, mis kaks aastat koroonapiirangute tõttu kahjusid kandnud, ei jaksa enam oodata. Vaja on teada, mida toob tulevik, et teha plaane ja astuda järgmised sammud – kas valmistuda jätkama või sulgeda uksed. Lõplikult.

Sildid: kakofoonia, koroonapass, koroonateema, PCR-test