Saja-aastane ilusa hingega inimene

Ei juhtu just sageli, et vähem kui kuuajase vahega tähistatakse väikesel Hiiumaal 100. sünnipäeva.10. jaanuaril sai saja­aastaseks Kulla Tõkke Kärdlast ja eile, 3. veebruaril Leida Aim Kõrgessaarest.“No mis ta läheb, valu ei ole, nii palju head asja on. Aga jalad ei kanna üldse. No mis sellest sajast ikka tahta on,” vastas juubilar Hiiu Lehe reporteri pärimisele.

