Riigi teenetemärgi saavad Riina Tamm ja Elmo Viigipuu

Andrus Martin

President Alar Karis annab oma esimesel ametiaastal 148 teenetemärki.

“Eesti tänab arste, õdesid ja hooldajaid, kes võitlevad haiglates koroonapatsientide elu eest ning seisavad silmitsi pandeemia kõige tumedama poolega,” märkis president ja andis Punase Risti teenetemärgi 22 meditsiinitöötajale.

Hiidlastest pälvib Punase Risti teenetemärgi Hiiumaa haigla õendusjuht ja juhatuse liige Riina Tamm. “Olen jätkuvalt hämmingus ja imestunud ja ma ei oska isegi seda sõnadesse panna, mida ma praegu tunnen – see on nii uskumatu – uhke värk!” ütles Riina Tamm esmaspäeval kui talle helistasin ja toimetuse poolt õnne soovisin.

See pole ainuke tunnustus, mis Riina Tammele viimase aasta jooksul osaks saanud, mullu vabariigi aastapäeval tunnustas Hiiumaa vald haiglat ja haiglajuhti tänukirjaga.

Kodanikupäeval andis siseminister Kristian Jaani Riina Tammele kodanikupäeva aumärgi. Tollases esitluses tunnustati Riina Tamme selle eest, et ta on aastaid juhtinud Eesti kõige väiksema üldhaigla tööd ning hoolitsenud selle eest, et hiidlastele kui ka turistidele oleks Hiiumaal alati tagatud arstiabi. Viimased kaks aastat on ta oluliselt panustanud COVID-kriisi lahendamisse saarel, taganud testimise, vaktsineerimise (sh vaktsineerimiskiirabi) ning loomulikult ka ravi. “Ta leiab alati lahenduse, ka olukordades, kui parvlaev ei sõida või helikopter ei lenda. On märkimisväärne, et väikseim üldhaigla suudab jätkuvalt tagada ka sünnitusabi saarel,” märgitakse Hiiumaa valla kodulehel.

Kohaliku elu ja vabakonna edendajana saab Valgetähe teenetemärgi Eesti postmarkide ajaloo tutvustaja ja mullune Hiiumaa parim vabatahtlik Elmo Viigipuu. Pikem jutuajamine temaga on tänase Nädalalõpu lehekülgedel.

Presidendi teenetemärgi pälvivad ka toredad suvehiidlased Haide Männamäe ja Toomas Tross, kes on ühiselt loonud Piip ja Tuut Teatri ning Piip ja Tuut Mängumaja ja juhtivad neid ühiselt praeguseni.

HARDA ROOSNA

