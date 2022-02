Palju õnne ja head tervist!

Eile teatas president Alar Karis, et Eesti tunnustab vabariigi aastapäeva eel teenete­märkidega 148 inimest.

“Iseseisvuspäeva eel tänab Eesti Vabariik oma teenetemärkidega inimesi, kelle sihikindlus, ennastsalgavus, pühendumus, leidlikkus või looming on eeskujuks paljudele teistele ning on muutnud kogu Eesti paremaks, hoolivamaks, märkavamaks, ettevõtlikumaks,” kirjutas vabariigi president riigi teenetemärkide andmise otsuse eessõnas.

Kuna pressiteade selle kohta laekus vahetult enne lehe valmimist, oli päris tegu, et pikas nimekirjas n-ö omad üles otsida. Palume vabandust, kui mõni kahe silma vahele jäi!

Kõigepealt hakkas silma, et Punase Risti teenetemärgi sai Hiiumaa Haigla õendusjuht Riina Tamm. Palju õnne, Riina! Soovime sulle vastupidavust ja vaprust – oled olnud koroonalahingus eesliinil ja seisnud oma kogukonna eest! Aitäh meie kõigi nimel!

Valgetähe teenetemärgi saab Eesti postmarkide ajaloo tutvustaja ja mullune Hiiumaa parim vabatahtlik Elmo Viigipuu. Elmo on aastaid olnud Hiiu Lehe hea kaasautor – sisukate filateeliauudiste kirjutaja. Teame, et Elmo tervis pole praegu kiita, soovime oma toimetuse poolt talle, et Eesti rahva tunnustus annaks jõudu veel vastu pidada!

Veel leidsime presidendi saadetud nimekirjast toredad suvehiidlased, näitlejad, lavastajad ja teatrijuhid Haide Männamäe ja Toomas Trossi, kes on ühiselt loonud Piip ja Tuut Teatri ning Piip ja Tuut Mängu­maja ja juhivad neid ühiselt praeguseni. Aitäh, Haide ja Toomas, teie naljad ja naer toovad meile kõigile rõõmu ja tervist – naer ju on terviseks!

