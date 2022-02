Mõttekas ja mõttetu

Me muretseme parvlaevade hinnatõusu, raske koroona põdejate ja vääriselupaikade hävimise pärast, valime parimat pressi­fotot ja tööandjat, nõuame saare ainsa ohvriabitöötaja ametissejätmist ja soodsamaid elektrihindasid… Kõik need teemad on meile ju olulised. Igapäevaelus. Kuid kui kuulata kogu maailmast saabuvaid ja aina hirmutavamaid uudiseid Ukraina kohta, tõmbub südame alt õõnsaks… millel on veel tähtsust kui sõjaoht õhus?

“Putin püüdleb maailmavalitsemise poole ja Lääs peaks teadma, et pärast Ukrainat on järjekorras Balti riigid. Me oleme alles algus!” ütles Kiievi linnapea ja endine poksi maailmameister Vitali Klõtško Saksa ajalehele Bild am Sonntag.

Vene vägede koondamine Ukraina piiridele ei ole otseselt suurendanud sõjalist ohtu Eestile, kuid kaudselt on riskid siiski kasvanud, ütles kaitseminister Kalle Laanet eilsel pressikonverentsil.

Kõige selle hirmutava taustal on lohutav kuulata, mida räägib ajakirjanik Anton Aleksejev Vikerraadio päevakommentaaris: “Tundub, et kogu maailm on juba kindel, et Ukraina ja Venemaa vahel hakkab varsti sõda. On ainult kaks riiki, kes on veendunud, et sõda ei tule, Venemaa ja Ukraina. Sõda ei tooks kasu kummalegi poolele, kuid kahjud oleksid hiiglaslikud.”

Jääb loota, et see ongi nii.

15. veebruar 2022

Sildid: koroona, parvlaevade hinnatõus, sõda, vääriselupaik