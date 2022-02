Mis saab valla vanadest majadest?

Uued ehitised, spordikeskus, Tohvri lisahoone, Kärdla koolimaja, läbi raskuste küll, aga siiski kerkivad – kuidas vald vanadest majadest, mida omavalitsusel enam vaja pole, lahti saab?

Vastab Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja: “Kõrges­saare mnt 2 hoone lammutamine on selle aasta plaanides, kas kevadel või suvel saab see tehtud. Tohvri kasarmut valla kuludega lammutada ei taha, toetust selleks seni ei ole me suutnud leida. Polgu võimla tuleb valla bilansist ära anda – läheb müüki. Ma ei usu, et seda mõni spordiklubi soovib, pigem võiks seal olla ettevõtlusega seotud perspektiivi. Sõnajala tööstusala on sealsamas, teisel pool on bensiinijaama tagune ala. Kommunikatsioonid, juurdepääsud kõik on seal olemas. Mängude maja kohta ei ole veel lõplikku lahendust, mis sest saab. Müük on ka üks variant.”

Küsis HARDA ROOSNA

Sildid: lammutamine, müük, tööstusala, vanad majad