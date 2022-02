Minister, kuulake meid!

Hiidlased-saarlased ei arva sugugi, et andke meie ühendusele mandriga ainult raha juurde, lisage reise ja laevu. Mõistetav, et kui kõigi sisendite hinnad kasvavad, peab ka piletihinda tõstma. Paraku ei kannata kriitikat see, kuidas on ministeerium parvlaevapiletite hinnatõusu kommunikeerinud (Oma arvamus saatke, aga meil otsus juba tehtud!) ja põhjendanud.

Ministeerium on otsuse selgitamisel keskendunud sõnumile, et püsielanikele jäävad kehtima senised üleveohinnad. Hiidlased aga pole sunnismaised ja nii hakkaksid lisaks saari külastavatele turistidele kõrgemat pileti­hinda maksma ka sajad Hiiumaa perede lapsed, kes mandril õppimas. Samuti need hiidlased, kel olude sunnil töökoht mandril või välismaal. Põhjusi, miks nad ei saa end olenemata saareelaniku staatusest saarte püsielanikuks registreerida, on erinevaid ja paljuski lähtuvad need vajadusest, mitte mugavusest.

Kui hinnatõusu näidata vaid ühe inimese või auto puhul, pole see ju väga suur, aga see mulje on petlik. Kui näiteks mõni kool peaks planeerima oma 50 õpilasele kooliaasta lõpureisi, tähendaks see enam kui 500 euro suurust lisakulu ainuüksi edasi-tagasi parvlaevapiletitele. “Miks peaks kool sellise lisanduva kulu korral eelistama reisi sihtkohana Hiiumaad?” küsivad ettevõtjad.

Minister Taavi Aas, mida te neile vastate?

Kevadised kooliekskursioonid, muide, toovad esimese sissetuleku seitse kuud n-ö vanast rasvast elanud turismiettevõtjatele.

Hiiu Lehe soovitus ministrile on, võtta aeg maha ja kuulata neid, keda parvlaevapileti hinnatõus tegelikult puudutab ehk saare­elanikke. Koos Hiiumaa, Saaremaa ja Muhumaa omavalitsuste ja ettevõtjatega saaks siis kehtestada kõiki osapooli rahuldavad üleveohinnad alates 1. jaanuarist 2023.

