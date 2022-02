Luidja kohvikuesine turvaliseks

Valla liikluskomisjonis lepiti kokku, et sel aastal tehakse ohutumaks teeületus ja parkimine Luidjal, järgmisel aastal teeületus Putkastes. Õnnetusi pole neis kohtades veel juhtunud, kuid ennetamiseks on tööd väga vajalikud, kinnitab transpordiamet.Tänavu on plaani võetud töö Luidja kunagise kauplusehoone, nüüdse kohviku Meite Möte esine ala kuni sõiduteeni. Maanteeäärne söögikoht on avatud suvel ja siis pargib seal palju autosid. Transpordiameti lääne üksuse juhataja Hannes Vaidla ütles, et kahjuks on söögikoha juures lahendamata jäänud parkimine ja Luidja randa minejad ületavad maan­teed suvalistes kohtades. Piirkiirus selles kohas aga on 70 km/h. Ka on samas mõlemal pool maanteed bussipeatused ja ranna pool parkla, mis jääb suviti Luidja randa minejate jaoks kitsaks.Vaidla rääkis, et plaanis on lahendada teeületus, nihutada ühel pool bussipeatust ja eraldada poeesine parkla maanteest liiklussaarega. Liiklussaar markeeritakse parkla ja sõidutee vahele, paigaldatakse painduvad püsttähised, et eristada parklasse sisse- ja väljasõitu ning markeeringuga tõmmatakse bussipeatuse lüüs ühest otsast nii-öelda kokku. Kavas on suveks kehtestada kohvikuesisele alale kiiruse­piirang 50 km/h.Tööde aeg selgub peale hanke läbiviimist, kuid juba praegu paneb Vaidla liiklejatele südamele, et tööde ajal tuleb jälgida ajutist liikluskorraldust.

KATRIN KIVIVUORI

Sildid: liikluskomisjon, ohutu teeületus, parkimine, Transpordiamet