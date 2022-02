Kutse Energeetikakonverentsile märtsis

READ ARVAMUSLOOST

“Kõige suurem probleem on pädevate õpetajate põud ning see puudutab kõiki õppeaineid, eriti raske on olukord reaal- ja loodus­hariduses. Meie ilusates koolimajades tegelevad õpetajatena inimesed, kellest osa ei ole oma töös pädevad.

Teine väga suur ebaedu põhjus on riigivõimu üle viie aasta tagasi õpetajate osaluseta langetatud otsus kaasava hariduse kohta. Riigi otsusel õpivad ühes klassiruumis tavaõpilastega koos haridusliku erivajadusega õpilased. Aeg on näidanud, et lõpuks kannatavad kõik osalised.

On kummaline seada kohustus, anda selle realiseerimiseks palju raha ja siis loobuda kvaliteedikontrollist.”

Õpetaja MADIS SOMELAR ministeeriumi ettepanekust kaotada põhikooli lõpueksamite lävend. EPL, 3. veebruar 2022.