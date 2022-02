Küsimused-vastused valla 2022. aasta eelarve projekti kohta

Volikogu liige Andrus Ilumets kirjutas 8. veebruari Hiiu Lehes ilmunud arvamusloos Hiiumaa valla eelarve koostamise väljakutsetest. Eile oli eelarve projekt volikogu töölaual ja eile tulid ka vallavalitsuse vastused Ilumetsa tõstatatud küsimustele.

Loo autor väitis, et tulumaksu kasvu prognoos selleks, 2022 eelarveaastaks on 9%, vallavanem Hergo Tasuja ütles varem Hiiu Lehele antud intervjuus, et kasvuks on planeeritud 5% – kumb arv on õige?

Vallavanem Hergo Tasuja: 5% on õige. Eelarve kolmandaks lugemiseks volikogus on see juba 6%, kuna vallavalitsus teeb sellise muudatusettepaneku.

Kas vastab tõele samas arvamusloos toodu, et valla tegevus­kulude kasv eelarves on 0% ja majandamiskulud vähenevad 5%. Kui jah, siis millele see arvutus tugineb – majanduskulud ju energiahindade kasvu tõttu pigem suurenevad?

Rahandusosakonna juhataja Heidi Siirus: 2022. aasta eelarve projektis on arvestatud kulude kasvuga. Toodud arvutus tugineb 2021. aasta lõpliku eelarve ja 2022. aasta eelarve projekti võrdlusel. Samas lõplikku eelarvesse 2021 lisati lisaeelarvega sihtotstarbelised vahendid, mis suurendasid majanduskulusid.

Andrus Ilumets väidab, et elamuskeskuse Tuuletorn liitmine Käina spordikeskusega “muudab elamuskeskuse hoopis valla põhiülesandeid täitvaks asutuseks”. Kas see on nii?

Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg: Kui sihtasutus täidab valla tellimust ujula ja sporditeenuste pakkumiseks, siis oleks see selgelt mõõdetav teenus oma selge kuluarvestusega, mis teenus maksab. Nii [hallatav] asutus kui sihtasutus võivad samaaegselt osutada nii avalikke teenuseid kui (pool)kommertslikke teenuseid – olgu näitena koolitunnid spordikeskustes või jõusaali kasutamise võimalus samuti spordikeskuses. Küll on tänases tegevusplaanis Käina Spordi­keskuse varade üleandmine edasi lükatud 2023. aastasse, et eelnevalt teha ujula basseini remont. Tuuletorni äriplaan sai tõesti koroonalt hoobi. Eesti elamuskeskused ja vabaajakeskused kaotasid käibes keskmiselt 37%. Valla asutusena Tuuletorn otse riiklikku toetust ei saanud küsida. Tuuletorni koroona-aja kaotusteks hindasime, võrdluses kaks kuud täiesti suletuna ja kuus kuud piirangutega töötades, u 15% käibest, ehk u 50 000 eurot 2021. aastal. Isegi koroona mõju nii-öelda välja võttes võiks Tuuletorni tegevust efektiivsemaks muuta ja selleks annaks sihtasutuse vorm suurema vabaduse.

Kas vastab tõele, et Hiiumaa spordikooli eelarvet vähendatakse 30 000 euro võrra? Kui jah, siis miks? Kui suur on spordikooli aastaeelarve 2022 eelnõus ja kui suur oli see eelmisel aastal? Millest on muutus tingitud?

Rahandusosakonna juhataja Heidi Siirus: Hallatava asutuse Hiiumaa Spordikool põhitegevuse kulude summa 2022. aasta eelarve projektis on 152 563 eurot. 2021. a eelarves oli põhitegevuse kulude summa 170 364 eurot ja tegelik täitmine 154 167 eurot. Muutus on tingitud majandamiskulude eelarvest ja vastavusse viidud tegelike kuludega.

Andrus Ilumets väidab, et valla laenukoormust soovitakse tõsta aastaga veerandi võrra? Milleks ja kui palju vald sel aastal laenu võtab? Kui suur on valla senine laenukoormus (summa ja % eelarvest) aasta alguse seisuga? Kui suur on laenukoormus (summa ja % eelarvest) aasta lõpuks?

Rahandusosakonna juhataja Heidi Siirus: Laenu on kavas võtta 3,2 miljonit eurot investeeringute katmiseks. Aasta alguse seisuga on valla laenukoormus 10,8 mln eurot ja 2022. aasta lõpuks 12,4 mln

eurot. Netovõlakoormus 2021. a lõpuga jäi 58,8% ja 2022. aasta lõpuga ulatub netovõlakoormus üle 70%.

Kas vastab tõele info, et Kärdla kooli uude majja mööbli soetamiseks vallal vahendeid ei ole? Milline on lahendus, et aasta lõpus valmiv koolimaja siiski sisustatud saaks?

Vallavanem Hergo Tasuja: Vahendid on olemas ning koolimaja saab sisustatud.

Küsis HARDA ROOSNA

