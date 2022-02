Külaülikooli teine loeng tutvustab Paki Sassi

Homme tuleb Kassari haridusseltsi küla­ülikooli teises loengus juttu põnevast isikust, Aleksander Kernerist (ka Kärner) (1879–1961).Sel sügisel, 22. septembril tähistab asutamise 100. aasta­päeva Kassari haridusselts ja sel puhul on põhjust rääkida seltsi esimesest esimehest Aleksander Kernerist.Homme räägibki kohalik kodu­loouurija Riho Lutter Kassari rahvamajas Aleksandrist ehk koduselt Paki Sassist pikemalt. Käesolev kirjatööke on mõeldud huvilistele ergutuseks, et ise külaülikooli loengusse teda kuulama minna. Riho Lutter, kes ostis Oti talukoha, taastas eelmisel aastal selle kõrval asuva väikese maja, Pakkkasti, mille järgi Aleksander oma hüüdnimegi sai. Muide, Hiiumaa kohanimedes ongi märgitud see maja tõesti kui Pakkkast maja, ka postkaartide peale, mis Aleksandrile saadetud, on aadressiks Pakk-kast või ka Pakkkast. Miks just nii, eks sellest räägib Riho pikemalt. Riho Lutter, kes on tõeline Kassari patrioot, on teinud pika ja põhjaliku uurimistöö ning kogunud Paki Sassi kohta suure hulga materjali, sugupuu, fotosid, helindeid, lugusid, sooviga huvitava ajaloolise isiku elu kas trükiseks vormistada või näidendina Kassaris lavale tuua. Kas tal õnnestus leida mõni kirjatöö kogemusega isik, kes selle ära teeb, eks sellest pajata ta ise pikemalt.Loeng Paki Sassist Kassari külaülikoolis algab homme, 26. veebruaril kell 16.Aleksander oli ilma ja inimesi näinud mees, kes juba poisikesena, 15aastaselt lahkus kodutalust ja läks Riiga, et saada meresõidukogemus. Õppis vasesepaks ja töötas laevadel ja laevatehastes, oli agar seltskonnategelane ja seltsielu edendaja, samuti oskaja viiulimängija, keda hüüti ka Kassari Paganiniks.Tema 60. sünnipäeva puhul kirjutas 27. märtsil 1939 ajaleht Maa Hääl: “Aleksander Kärneri tuntakse kui energilist seltskonnategelast. Ta on meistrite ühingu “Tungala” liige ja 9 aastat wahetpidamata olnud Kassari haridusseltsi esimees. Juubilari tuntakse kohapeal vastutuleliku ja innuka mehena. Ta on elus palju näinud ja palju õppinud.”Sellest, milline on mälestus Paki Sassist, kirjutab ka lapsena temaga kohtunud Anne Rekkaro pikemalt Kassariharidusseltsi ajalehes Kassari­maa, nr. 47, 12 mai 2020.

