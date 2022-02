Kommentaar

Häirekeskuse 112 teenuse juht Heiko Leesment: “Kui inimene on helistanud 112 numbrile, siis Häirekeskuse pääste­korraldaja ülesanne on saada selgust mis juhtus ja kus juhtus. Päästekorraldaja küsimuste abil märgitakse töö­programmis vastused, mille alusel annab algoritm reageerivate abi­jõududele kiiruse prioriteedi ehk kui kiiresti abijõud kohale jõuavad. Olukordades, kus ohus on inimeste elu või tervis, on meil 112 teenuses juba aastaid nõue, et esmane salvestus toimub ühe minuti jooksul. Ehk kuigi kõne kestab kauem ja seal kogutakse täiendavat infot, mida reageeriva osapoole jaoks infosüsteemi talletatakse, on väljasõidu­korraldus antud enamasti juba üks minut peale kõne algust.

Hädaabikõned on oma olemuselt erinevad tavapärasest kõnest mitmel põhjusel ja seetõttu on mõistlik, et päästekorraldajad pööravad tähelepanu helistaja öeldule, seda peegeldavad ja küsivad täpsustavaid küsimusi. Hädaolukorras on inimestel raske keskenduda ja neil on keeruline märgata detaile, mis võivad olla olulised sündmuskohale sõitvatele abistajatele. Seetõttu on väga oluline, et helistaja alati kuulaks rahulikult päästekorraldaja küsimusi ja järgiks tema juhiseid. Meie eesmärk on hoida kõned täpselt nii pikad kui vaja, on ka olukordi, kus me hoiame helistajaga sidet kuni abijõudude kohale jõudmiseni ja sellised kõned on kestnud kaugelt üle poole tunni.”

