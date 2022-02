Kolme nädalaga 450 taotlust

Enne seda, kui hakkavad laekuma uue, jaanuarikuu arved, on vald energia­toetust maksnud vähem kui poole tuhandele taotlejale, valla algne prognoos oli, et toetuse taotlejaid võiks olla paar tuhat.Kui esimese kahe päevaga laekus 181 avaldust, siis hiljem on huvi vähenenud. Kokku 21 päevaga, 11.–31. jaanuarini, mil taotlusi vastu on võetud, menetles valla sotsiaal­osakond pool tuhat taotlust ja maksis välja 452 taotlejale kogusummas u 71 000 eurot.

