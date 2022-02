Kelmid petsid välja ligi 10 000 eurot

TÕDEMUS

“Kunagi ütles üks kõrge Vene diplomaat mulle, et Baltimaad on meie jaoks ükskõik, aga Ukrainal me minna ei lase! Nüüdseks on Venemaa saavutanud selle, et tema kõige lähemast vennasrahvast on saanud tema vihane vaenlane.”

Riigikogu liige SIIM KALLAS välispoliitika valikutest, 15. veebruar 2022.