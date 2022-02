Keerulised (m)ajad

Ehituse projektijuht Margo Padar ütles, et uus Kärdla koolimaja tuleb huvitav, erilise arhitektuuriga ilus maja, ehitada aga on seda üsna keeruline. “Põhimõtteliselt on see ehituslikult üsna keerukas hoone – kõik need tehnosüsteemid tuleb siia sisse mahutada ja sellega ma arvan, et saame kõvasti vaeva näha. Aga see tuleb ilus maja – see ei ole neljakandiline kast. Ma arvan, et see on väärikas maja ja sobib praeguse [1930. ehitatud] koolimaja kõrvale.”

Ehitus 5ECO-l on saarel ehitamise ja keerulise maja kogemus juba Hiiumaa spordikeskuse valmimisprotsessist, enne seda olid vaid oletused. “Me küll eeldasime ja arvasime midagi, et logistika on keerulisem, aga see osutus veel keerulisemaks,” ütles ta saarel ehitamise kohta. Padar

ütles, et saadud kogemust loodetakse nüüd koolimaja ehitusel ära kasutada.

Paraku korduvad seekordsel objektil ka tarneraskused. Nii selgubki põhjus, miks Kärdla koolipere kehva seisu pannakse – uue maja valmimise nimel tuleb õpilastel ja õpetajatel ära kannatada terve pikk koolisügis rändamist eri paigus asuvate klassiruumide vahel.

Kui uut koolimaja tahame, ja seda on ju vaja, tuleb ehituseaegsed ebameeldivused ära kannatada, ütleb hoolekogu liige Tanel Esta. Nii nagu talus Kärdla koolipere gümnaasiumi ehituse aegseid ebamugavusi.

Koolipere võiks neil keerulistel aegadel üksteist toetada silmas pidades, et õpilastel oleks koolis siiski tore ja õppimised õppimata ei jääks.

8. veebruar 2022

Sildid: ehituse projektijuht, eriline arhitektuur, logistika