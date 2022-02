Kärdla uus koolimaja saab nurgakivi

Täna keskpäeval pannakse nurgakivi 6,4 miljonit eurot maksvale Kärdla kooli uuele hoonele. Uus koolimaja kerkib senisele koolihoovile, selles on 2535 ruutmeetrit pinda ja mõeldud on see340 õpilasele ja 60 kooli­töötajale. 1975. aastal valminud koolimaja lammutatakse.Kärdla kooli ajalugu ulatub aastasse 1830 ja selle aja jooksul on õppetöö toimunud eri paikades. Viimati valmis uus koolimaja Kärdlas 2016. aastal, kui õppetöö algas Hiiumaa gümnaasiumis. Eesti vaba­riigi algusaegadel, aastal 1930 valminud kooli­maja on muinsuskaitse all ja praegu töötab selles muusika­kool.Kärdla põhikooli uue hoone arhitektuuri­konkursi võitis 2019. aastal arhitektibüroo Arhitekt Must võistlustöö “Asum”. Maastikuarhitektuurse lahenduse töötas välja Kino Maastikuarhitektid ja sisearhitektuurse T43 Sisearhitektid.Kärdla põhikooli ehitustööde maksumus koos käibe­maksuga on 6,4 miljonit eurot, millest 3,4 mil-jonit eurot on riigi kaas­finantseering EL regionaalarengu fondist.Koolimaja ehitab peatöövõtja OÜ Ehitus 5ECO, mis oli ka 9,3 miljonit eurot maksnud ja mullu novembris avatud Hiiumaa spordikeskuse ehitaja.Ehitustöö algas mullu septembris ja koolimaja pidanuks valmima aastaga. Praeguseks on tekkinud raskused ehitusdetailide tarnetega ja koolimaja valmimine võib venida kuni kolm kuud. Pikemalt saab sel teemal lugeda kõrvalolevast intervjuust Hiiumaa vallavanemaga.

HARDA ROOSNA

Sildid: arhitektuurikonkurss, Asum, koolimaja, nurgakivi