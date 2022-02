Käina osavald tahab liita kahjumis Tuuletorni ja spordikeskuse

Seni valla allasutustena toiminud elamuskeskus Tuuletorn ja Käina spordikeskus teenisid mullu korraliku kahjumi ning on plaanis ühendada sihtasutuseks, et vähendada juhtimiskulusid ja kahjumist välja tulla.Nii Käina osavallakogu kui Tuuletorni nõukogu on mõtte heaks kiitnud, samuti toetavad seda spordikeskuse juhataja kohusetäitja Kaia Põtter ja Tuuletorni nõukogu.

Sildid: Elamuskeskus Tuuletorn, juhtimiskulud, Käina sporikeskus, sihtasutus, sünergia