Hinnatõus tuleb viie muudatusega

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas allkirjastas eile suursaarte parvlaevaliinide piletihinna määruse, millega kinnitas uued hinnad. Uus hinnakiri hakkab kehtima 1. märtsist ja sel aastal tehakse suursaarte vahel üle 1000 lisareisi.

Kohalikele elanikele jääb uute piletihindadega nii reisija kui auto sooduspilet samaks. Auto sooduspiletiga saavad sõita need suursaarte püsielanikud, kes on sama sõiduki registreerimistunnistuse kohaselt sõiduki omanikuks, vastutavaks kasutajaks või kasutajaks. Täiendavalt lisandub sooduspilet N1 ehk väikekaubikute kategooria sõidukitele.

Lisaks ei muutu hinnad peale kohalike ka sügava puudega isiku saatjale või kuni 16aastase puudega isiku saatjale, õpilastele ning kõikidele üle 65 aastastele inimestele. Üli­õpilased saavad sõita soodus­piletiga 1. septembrist kuni 30. juunini.

Suursaarte parvlaevaliinide piletihindu tõsteti viimati 2016. aastal.

Aasa sõnul otsis ministeerium läbi jaanuari kohti, kuidas vähendada hinnatõusu negatiivset mõju ettevõtlusele ning jõuti viie muudatuseni. Arutelude tulemusel saar­te esindajatega vähendas ministeerium suurtele ja väikestele veokitele hinna­tõusu suurust, tekitas sooduspileti väiksematele kaubikutele ehk N1-klassile ning vähendas reedest ja pühapäevast hinnakoefitsienti.

“Ühtlasi suurendasime lisareiside arvu nii palju kui praeguse taristu ja laevadega on võimalik ning otsime aktiivselt lisalaeva, mida prahtida suursaarte vahele,” lausus Aas.

Märtsist on Hiiumaa külastamisel tipuaja väliselt pere edasi-tagasi sõidu hind 57 eurot (2 täiskasvanut, 2 kooliealist last, auto) ning tipuajal 63 eurot. Saaremaa külastamisel tipuaja väliselt on pere edasi-tagasi sõidu hind 49 eurot ning tipuajal 54 eurot. Tipuaegadel on suursaarte parvlaevade piletihinna kordaja sõidukipiletile 1,2 varasema 1,5 asemel.

Kaasamiste käigus toodi ettevõtjate poolt välja, et ette­võtjale on soodsam oodata tänu reiside mahu suurenemisele vähem järjekorras, kui tunde sadamas, et pardale saada.

Hommikuste, eelkõige veokitele mõeldud lisareisidega alustab TS Laevad veebruari viimasel päeval. 4. veebruarist juba lisandus keskpäevaseid reise.

