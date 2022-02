Hiiumaal jõudsid pensionid kohale õigel ajal

TÕDEMUS

“Ökoloog kuulab järjekordse Eesti kõrge ametniku väidet selle kohta, et RMK-l tuleb rohkem metsa raiuda ja puid maha võtta, sest muidu need kukuvad metsas maha. Kõdunevad ja vabastavad süsinikku, suure kurbusega. Selline väide näitab, et inimesel on alushariduses teatavad lüngad.”

- – -

“Jah, see oli Kaja Kallas, meie praegune peaminister, kes kunagi ajakirjanduses midagi sellist möödaminnes väitis. Hea oleks muidugi, kui ta oleks sedasama väitnud näiteks Amazonase vihmametsade kohta. Et vaata, seal on hiiglaslikud puud, kogu aeg kukuvad ümber ja kõdunevad, süsinik vabaneb atmosfääri, need tuleks kõik maha tõmmata. Ei tea, mis jama seal käib, Brasiilia RMK ei tööta absoluutselt, tähendab, töötab oma võimete piiril, aga no nad lihtsalt ei jõua rohkem…”

Raamatu “Ökoloogia võhikutele” autor,

TÜ evolutsioonilise ökoloogia professor

KRISTJAN ZOBEL, EE, 9. veebruar 2022.