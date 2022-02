Hiiumaa Köök ja Pagar peab laienemisplaane

Ettevõtte juhataja Kaja Antonsi sõnul on Kärdlas, Heltermaa maantee 16 asuvad tootmisruumid kitsaks jäänud ning käima on lükatud laienemisprotsess.Kümne aastaga, mis on möödunud köögiploki tootmis­ruumide valmimisest aastal 2012, on Hiiumaa Köök ja Pagar toodangu maht kasvanud üle kahe korra.“Möödunud suvel jõudsime köögis maksimaalse võimaliku tootmisvõimsuseni – kasvu­ruumi kümme aastat tagasi avatud ruumides rohkem ei ole,” tõdes Kaja Antons.

Sildid: Hiiumaa Köök ja Pagar, köögiplokk, laienemisplaan