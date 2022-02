Hiiu Leht ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Monika Mustimetsa kaebust Hiiu Lehes 22. oktoobril 2021 ilmunud artikli “Jalutuskäik Tiit Leito elutöö varemetel” peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Hiiumaa laidude maastikukaitsealast, millel asuv õpperada on hävinenud ja kaitsealal olevad hooned lagunenud.

Monika Mustimets kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab tema kui Saarnaki hoonete rentniku aadressil süüdistust. Kaebaja lisas, et saatis lehele avaldamiseks vastulause, kuid leht seda ei avaldanud.

Hiiu Leht vastas Pressinõukogule, et artikli puhul on tegemist Ain Tähiste kaastööga ja selles ei panda rentnikule vastutust. Leht leiab, et kaebajalt ei olnud vaja kommentaari võtta, sest tema suhtes ei esitata otseseid süüdistusi.

Pressinõukogu otsustas, et Hiiu Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artikkel üldisemalt maastikukaitsealast, Saarnaki hoonete kompleksi mainitakse vaid väikeses osas loost ning see­juures ei avaldatud rentniku nime. Pressinõukogu hinnangul ei esitata kaebaja kohta tõsiseid süüdistusi ja seepärast ei olnud vajadust kaebajale sõna anda.

