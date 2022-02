Hansa Liinid: oleme ringiga tagasi

Peale kolmeaastast pausi teenindab Hiiumaa maakonnaliine taas AS Hansa Bussiliinid, eelmisel nädalal esitles ettevõtte juht Andres Puskar Kärdlas Pritsumaja parklas uusi busse.“Oleme ringiga tagasi,” ütles soojas bussis kohad sisse võtnud kümnekonnale kuulajale AS Hansa Bussiliinid juhatuse liige Andres Puskar. Silmas pidas ta ettevõtte varasemat seitsmeaastast kogemust Hiiumaal. Viimati sõitis ettevõte siinseid maakonnaliine 2018. aastal, peale seda võitis hanke AS GoBus ja alates jaanuarist on Hansa Liinid kaheksaks aastaks tagasi.

Kuni Hiiu Lehe veebiväljaande maksemoodul ei tööta, saab täismahus artiklit lugeda Hiiu Lehe paberväljaandes või digilehes.



Sildid: diiselbuss, Hiiumaa stiiliraamatu elemendid, maakonnaliinid