Eesti esimene safraniaed õitseb Kõpus

Erakogu

Erakogu

Erakogu

Kui Meelis Laube luges safrani kasvatamisest Gotlandil, tekkis tal mõte, et sellisel juhul peaks see eksootiline ja kallis vürts kasvama ka Eestis.“Vaatasin, et kliima ja mullastik peaks olema sama – peaks proovima,” ütles safraniaia rajaja. Kasvukohaks valisid Meelis ja Kersti pehme kliima ja puhta loodusega Kõpu poolsaare.Nende kolmelapseline pere on pikalt olnud suvehiidlased, kaks aastat tagasi hakkasid nad Hiiumaal käima tihedamini ja nüüdseks on nad siin põllupidajad.

