COVID-19 Hiiumaal, 31. jaanuari seis

Koroonasse nakatumine on Eestis viiruskriisi kõrgeimal tasemel. Viimase nädala jooksul registreeriti üle 40 000 positiivse testitulemuse.

Hiiumaaga on neist seotud umbes 200 juhtumit. Üldistades saab öelda, et koolides on nakatumine suurenenud. Sealt jõuab viirus laste kaudu kodudesse ja perekonnas nakatuvad järgemööda kõik liikmed.

Terviseameti andmetel on enamus juhtudel tegemist Omikron-tüvega, aga esineb ka Delta-tüve. Läbihelistamiste põhjal saab öelda, et haigestunutel esinevad valdavalt kerged sümptomid või ollakse üldse ilma sümptomiteta. Delta-tüve puhul on esinenud ka raskemini talutavaid sümptomeid, eriti kui inimene on eelnevalt vaktsineerimata. Valdav osa nakatunutest on koolilapsed ja tööealised inimesed, vanemaealisi on väga vähesel määral.

Kahe aasta jooksul, mil koroona meid kimbutanud, on esmaspäevase seisuga positiivse testivastuse saanud 1334 hiidlast.

Testimine: Saatekirja tavapäraseks testimiseks (PCR test) saab perearstilt või perearsti nõuandetelefonil 1220 helistades. Võimalik on ka tasuline testimine, täpsem info polikliiniku registratuurist tel 462 2795.

Vaktsineerimine: Vaktsineerimiseks saab aja broneerida digiregistratuuri www.digiregistratuur.ee ja telefoni 1247 teel või helistades otse oma perearstile.

Tõend: COVID tõendi aitavad vajadusel luua ja printida osavallamajad, raamatukogud ning Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkt Leigri väljakul.

Päevakohane ja pikemate selgitustega info on leitav lehelt www.kriis.ee

HERGO TASUJA

Hiiumaa kriisikomisjoni esimees

Sildid: COVID-19, testimine, tõend, vaktsineerimine