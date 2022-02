24aastane Autotrans taastab vanu autosid

Selle aasta algul ajasid mehed Hiiu Auto­transi töökojast õuele kaks justkui tutikat tuletõrjeautot GAZ-53, tänapäevaste tööautode vahel antakse uut elu veel ühele vanale leivaautole.Siis kui töös paus ja lihtsalt sellepärast, et nii põnev on.Puna-valged kuued läikimas, rehvid must-valge mustriga – kaks ammugi erus seisnud tuletõrjemasinat said talvega nii korda tehtud, et mine või tuld kustutama? Mootor puhas kui prillikivi, pumbad töötavad, kiivrid kabiinis, voolikud lapatud, veepaagi peal redel ja kabiini katusel kaks sinist vilkurit.

Kuni Hiiu Lehe veebiväljaande maksemoodul ei tööta, saab täismahus artiklit lugeda Hiiu Lehe paberväljaandes või digilehes.



Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: Hiiumaa Vanatehnika Klubi, leivaauto, tuletõrjeauto