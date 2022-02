2222, 22222, 3333 ja Jaak

Helja Kaptein

Lapsed kutsusid teda Siili­onuks. Muid hüüdnimesid ma ei tea. Ikka oli ta Jaak. Või kui üksi, siis Johanson.Jaagu mälestuskontserdil Hiiu Folgi aegu oli mul kokku­tulnuile jagada üks kustumatu mälupilt ja teha ka üks ettepanek.Mõlemad muidugi Jaaguga seotud.Ettepanek, milleni lõpuks jõuan, on aga veebruari­kuuga seotud.Nii et on viimane aeg seda teiega jagada. “Kuni ükski mäletab, on inimene elus,” öeldakse. Aga kui tuhanded mäletavad, on ta surematu.Mälupilt on selline:Minu esimene kohtumine Jaaguga oli Kaevatsi laiu luulelaagris 1977, kui öö­pimeduses ilmus merele suurte kollaste täppidega punane puri ja selle all “kaks laulijat, üks noor ja teine vana” – Tiit Nieler ja Jaak Johanson. Nad olid Saarnakil ühest sõupaadist voodilina abil purjeka teinud! See kahe­häälne laul ja see tulemine üle tasase mustava vee täiskuuööl oli müstiline.Meie tihedam sõprus ja suhtlus algas 1988. aastal:Kaheksanda augusti õhtul kohtasin Tallinnas Vana­turu-­kaelas täitsa juhuslikult Jaaku, kes näis nagu kedagi ootavat.“Keda ootad?” küsisin.“Sind,” vastas ta endastmõistetavalt. “Kas sa tead, mis kell on?”Ma ei teadnud.“Kaheksa!” ütles Jaak kuidagi tähtsalt.Oli 8.8.88 ja kell oli 8. Siis leppisimegi kokku, et neil ülimalt harmoonilistel kuupäevadel, mida tuleb ette ju vaid kord elus, püüame koos olla. Mõttes vähemalt kindlasti. Järgmine suurejooneline pidu oligi 9.9.99 kell 9.09 õhtul “Ave vita!” aiakeses… Üleriigilised luulefestivalid Kärdlas olid sellessamas aiakeses 08.08.08., 09.09.09., 10.10.10., 12.12.12 (13.13.13 sai korraldatud veel 2013. aasta juulis luuletajate tungival nõudmisel) – need olid lihtsalt loomulik tulem… Jaak puhus need kõik oma jahipasunaga lahti. Polnud me kumbki mingid numero­loogid, aga nii oli põhjus peoks ja lõbus ka!14. veebruaril saab aasta sellest sõbrapäevast, mil Jaak meid maha ei jätnud (sest sõpru ju maha ei jäeta) ja selles kuus tuleb neid kummastavaid kuupäevi suisa kaks: 2.2.22 ja 22.2.22 – mõtelgem siis Jaagu ja üksteise peale. Võib-olla isegi kell 2 öösel ja päeval. Ja tehkem seda sagedamini, enne kui järgmine kummastav kuupäev, mis alles 3.3.33 kohale jõuab!

AVE ALAVAINU

Sildid: harmoonnilised kuupäevad, mälupilt, täiskuuöö