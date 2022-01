Võrreldes muu Eestiga oli aastavahetus väga rahulik

Kaja Hiis-Rinne

Aastavahetus möödus Hiiumaa päästjate ja politseinike jaoks rahulikult, EMOs ja haiglas oli veidi töisem. Mujal Eestis nii hästi ei läinud – õnnetusi oli palju ja hukkusid inimesed.Päästeameti Hiiu- ja Läänemaa piirkonnajuht Hannes Aasma ütles, et Hiiumaa päästjatele saabus uus aasta rahulikult ja ühtegi päästesündmust Hiiu maakonnas aset ei leidnud.“Ilmateade lubas temperatuure nulli ja miinuse piiril, siis teeolud kindlasti jäävad keeruliseks nagu ka liiklusolud autojuhtidele ja teistele liikluses viibijatele,” soovitas Aasma liikluses ettevaatlik olla. “Samuti tuleb olla ettevaatlik jääl uisutades ja jääl liikumisel kasutada kõiki enesepäästevahendeid.”Veel juhtis Aasma tähelepanu, et alates 1. jaanuarist peab igas kodus, kus on tahke­küttekolle, olema ka vingugaasiandur. “Kui keegi jääb vinguanduri ülespanekul hätta, siis võib julgelt meie poole pöörduda,” pakkus ta. Ühtlasi avaldades lootust, et kui päästjad hoolega ennetustööd teevad, saab kogu alanud aasta olema rahulik.Ka Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp ütles, et aastavahetus möödus saarel rahulikult. Kokku oli 31. detsembrist 2. jaanuarini politseil vaja lahendada kuus teadet. “Väljakutsed olid pigem informatiivset laadi ja mingeid tõsiseid tagajärgi neil ei olnud,” selgitas Raudsepp. “Näiteks teatas üks sõber enda kadunud sõbrast, kelle asukoht ei olnud teada. Politsei tuvastas asukoha ja otsinguid väljakutse lahendamine kaasa ei toonud. Üks sõber viskas teisele kogemata mobiiltelefoniga huule pihta. Vigastusele pani plaastri peale kiirabi. Oli ka üks perekonnasisene konflikt, mille puhul oli tegemist tsiviiljuhtumiga. Liiklus oli rahulik, tuvastasime 31. detsembril ühe alkoholi tarvitanud sõidukijuhi, kelle kohta alustati väärteomenetlust.”Hiiumaa haigla juhatuse liige Riina Tamm ütles, et kui jõulud haiglas möödusid töiselt, siis aastavahetus oli rahulikum. Jõuluajal, 24.–26. detsembrini pöördus EMOsse 38 patsienti, põhikaebusteks traumad, viirushaigused, südame- ja veresoonkonna haigused. 1. jaanuaril pöördus EMOsse 15 patsienti, põhiliseks kaebuseks traumad ja viirushaigused.2021. aastal sündis Hiiumaa haiglas 52 last, 35 poissi ja 17 tüdrukut. See on kaheksa last rohkem kui aasta varem, mil meie saare haiglas sündis kokku 44 last.Viimane sünnitus eelmisel aastal oli 25. detsembril, kui ilmavalgust nägi poisslaps. “Uus beebiaasta ei ole veel alanud,” märkis Riina Tamm lisaks.Mujal Eestis nii hästi ei läinud ning politseinikel ja päästjatel oli aastavahetusel palju tööd. Põhja prefektuuri operatiivjuht Valter Pärn võttis kokku, et aastavahetus möödus politsei jaoks töiselt, kuid ei erinenud varasematest aastatest. Politsei abi paluti 307 korral, politseinikud reageerisid enam kui 40 lähisuhtevägivalla juhtumile ja kolmele kannatanutega liiklusõnnetusele. Suurem osa väljakutseid oli tingitud alkoholi liigtarbimisest, mille tagajärjel inimesed konflikti pöörasid või ohtu sattusid. “Kahjuks leiti täna hommikul Tallinna vanalinnas surnuna 22aastane noormees. Surma põhjuse, muuhulgas selle, kas tegemist võis olla terviserikke, alajahtumise või millestki muust põhjustatud õnnetusega, selgitab lahang,” rääkis Pärn.Politsei sai 43 teadet lähisuhtevägivalla kohta, mida on rohkem kui tavalisel päeval – tavaliselt saab politsei päevas ligi 30 teadet lähisuhte­vägivalla kohta. “Pühade ajal nende juhtumite arv alati kasvab. Seda mõjutab nii ühine alkoholi tarbimine kui rohkem koos veedetud aeg, mis paraku vägivaldseks muutub,” ütles operatiivjuht. Ta julgustas kõiki vägivalda märkama ja sellest koheselt politseile teada andma, et politsei saaks kannatanuid aidata.Aastavahetusel juhtus neli liiklusõnnetust, milles inimesed kannatada said. “Kahjuks leidis uue aasta saabudes aset ääretult traagiline liiklusõnnetus, milles hukkus kaheaastane laps ning mitu inimest toimetati raskes seisus haiglasse,” rääkis operatiivjuht. “Õnnetuse täpsemaid asjaolusid selgitame kriminaal­menetluses, kuid esialgsetel andmetel sai määravaks halbade asjaolude kokkulangemine ehk kannatanud viibisid sõidutee peal, nähtavus oli halb ning autojuht oli tarvitanud alkoholi.”Pürotehnikast alguse saanud põlenguid oli aasta­vahetusel Eestis kokku 17, millest suurim leidis aset Tallinnas Meeliku tänaval, kus rõdule kukkunud ilu­tulestiku rakett süütas seal asunud rehvid. Õnneks said inimesed enne päästjate saabumist põlengu ise kontrolli alla.Kogu riigis oli aasta­vahetusel viis suuremat tule­kahjudega seotud pääste­sündmust. Aasta viimasel päeval leiti Pärnu jõest uppunu, kelleks osutus 23. detsembril kadunuks jäänud meesterahvas.

