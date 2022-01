Viis põhjust, miks teha tõhustusdoos

Jaanuari keskpaigaks oli Eestis vaktsineeritud u 850 000 inimest ja neist tõhustusdoosi saanud üle 340 000 inimese. Hiiu maakonnas oli selleks ajaks vaktsineeritud üle 7000 inimese ja tõhustusdoosi saanud peaaegu 4000.Tartu Ülikooli funktsionaalse genoomika teadur ERIK ABNER toob välja viis põhjust, miks teha tõhustusdoos:Praeguseks on ilmnenud, et uus koroonaviiruse omikroni tüvi levib märkimisväärselt kiiremini kui delta tüvi ja parim kaitse omikroniga nakatumise vastu on inimestel, kes on saanud tõhustusdoosi või kes on COVID-19 läbi põdenud ning saanud lisaks ka vaktsiinidoosi. Ülejäänutel on märkimisväärselt kõrgem risk omikroniga nakatuda.Professor Krista Fischeri analüüsist selgub, et tõhustus­doosi saanud inimesed satuvad COVID-19 tõttu haiglaravile 25 korda harvemini kui vaktsineerimata inimesed ja 4 korda harvemini kui kahe doosiga vaktsineeritud.Tõhustusdoosi ülesanne on meie immuunsüsteemile meelde tuletada, et oht veel eksisteerib. Sellega ajame oma immuunsüsteemi ärkvele, toodame uue hulga kiiresti toimivaid antikehi ja oleme paremini valmis uue tüve vastu reageerima.Kui me suudame tõhustus­doosiga juba eos enda haigestumist ära hoida, siis väldime ka ümbritsevate inimeste nakatamist.Uued koroonaviiruse tüved tekivad enamasti madala vaktsineeritusega piirkondades, aga ohustavad meid kõiki – omikron ei jää viimaseks. Aasta vaktsineerimist on meile aga näidanud, et viirusel on märkimis­väärselt raskem luua uusi tüvesid kõrgelt vaktsineeritud ühiskondades. Senised tüved on tekkinud kas enne laialdase vaktsineerimise algust või siis madala vaktsineerituse tasemega ühiskondades ja omikron ei ole siin erand.Millist vaktsiini valida?Vaktsiinide kombineerimine annab parima kaitse. Praeguseks on kogunenud juba usaldus­väärne hulk uuringuid, mis kinnitavad, et vaktsiinide kombineerimine annab isegi tugevama immuunkaitse kui tõhustusdoosi tegemine sama vaktsiiniga.Eestis saab hetkel tõhustus­doosiks valida Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty või Moderna vaktsiini Spikevax sõltumata sellest, millise vaktsiiniga on tehtud esmane vaktsineerimiskuur. Esialgsetel andmetel tekitab kõige tugevama kaitse vektor (Janssen, AstraZeneca) ja mRNA (Pfizer, Moderna) vaktsiinide kombineerimine.

