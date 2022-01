Veebis läheb vaja politseinikke

Kui eelmisel aastal tegutses Eestis kolm veebipolitseinikku, siis praeguseks on nende arv kolme­kordistunud.Veebipolitseinik Elina Laas (25) on üks üheksast Eestis töötavast politseinikust, kelle tööpiirkond on sotsiaal­meedia.Laas, kes töötab Lääne-, Saare- ja Hiiumaa veebipolitseinikuna selle aasta algusest, ütles, et peagi on lisandumas veel neli uut selle valdkonna töötajat.

Sildid: jagamismänguud, sotsiaalmeedia, veebipolitseinik