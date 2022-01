Valitsejad ei saa enam aru

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder saatis eile peaminister Kaja Kallasele ette­panekud energiakriisi lahendamiseks.

Seederi sõnul on vaja hinnašoki leevendamiseks vältimatud meetmed kiirkorras ellu viia ning valitsus peab tagasi astuma, kui olukorra lahendamiseks vajalikke samme astuda ei suudeta.

Sellele pöördumisele kirjutaksid praegu alla nii rikkad kui vaesed, sest elektri­arvete kosumine on muljetavaldav. Näiteks mõisaomanik Hanna Ild, kes ei tohiks olla just liiga vaene, oli sotsiaalmeedia postituses väga kuri – tema mõisamaja jaanuari­kuu elektriarve neljakordistus mulluse jaanuariga võrreldes. Elektrikulu aga mitte.

Jah, paljudel meist on majad-korterid väiksemad ja elektrikulugi väiksem, aga sellevõrra on tihti väiksemad ka sissetulekud. Sellepärast on ääretult imelik kuulata poliitikute väljaütlemisi à la Jürgen Ligi, et nemad ei saa aru, kus see probleem on ja miks kõik elektriostjad rahaga üle külvatakse.

Samuti, nagu on imelik majandusminister Taavi Aasa jutt sellest, et küllap need külalised ka suurema parvlaevapileti hinnaga saartele sõidavad. Huvitav, kas nad otsustavad enda palganumbri järgi kogu Eesti elanikkonna võimaluste üle?

Ja kordagi ei too minister välja seda, mida selline hinnatõus, nüüd elekter, märtsist transport, ja kulude kasv tähendab meie saare ettevõtjate konkurentsivõimele. Tellijad ju ei ütle – ahhaa, teil laevapileti hinnad kasvasid, no me maksame juba sõlmitud lepingule siis natuke peoga peale…

Valitsus on viimas Eesti inimesi ja peresid vaesuslõksu. Sajad tuhanded inimesed on hüppelise inflatsiooni tõttu vaesemad, kui nad olid aasta tagasi. Valitsus on loonud bürokraatliku, ebaõiglase ja ebaefektiivse toetusskeemi, sundides iseseisva toimetuleku asemel sadu tuhandeid inimesi abi paluma. Samal ajal, kui eestlasele meeldib rohkem ise hakkama saada, kui et käsi pikal abi otsimas käia.

