Valik saja raamatu seast

HEIKI ERNITS

Kahe aastaga on ilmunud tohutu hulk lasteraamatuid, mille seast noori lugejaid oodatakse nüüd Nukitsa konkursil oma lemmikuid valima. Et see pisutki lihtsam oleks, jäeti valikusse 100 teost.Seekordsel konkursil hakkab silma hulk Hiiumaaga seotud kunstnikke-illustraatoreid, kes varemgi Nukitsa-preemiaid pälvinud. Hiiumaal sirgunud illustraator Catherine Zarip on kujundanud kaks konkursi­raamatut. Hiidlasest kunstniku Valdek Alberi illustratsioonidega on üks ja Hiiumaalt pärit karikaturisti Hillar Metsa kujundatud lausa kolm laste­raamatut. Kahe raamatu kujundajaks on suvehiidlasest kunstnik Heiki Ernits. Veel leiame loetelust eelmisest aastast Hiiumaal elava ja töötava lasteraamatute autori ja illustraatori Mari Ojasaare väikelastele kirjutatud raamatu “Lepatriinu lugu”.Eesti lastekirjanduse keskus kutsub 6–13aastaseid lugejaid Nukitsa konkursil valima nii lemmikkirjanikku kui -illustraatorit. Hääletada saab kuni 23. veebruarini nii raamatukogudes kui lastekirjanduse keskuseveebilehel.Võitjad kuulutatakse välja auhinnapeol, mis toimub 2. aprillil lastekirjanduse keskuses. Võimaluse korral kutsutakse peole ka hääletuses osalenud lapsi kogu Eestist, et neil oleks võimalik oma lemmikautoritega kohtuda.Nukitsa konkurss toimub alates 1992. aastast iga kahe aasta tagant ning leiab aset juba 16. korda. Lastekirjanduse keskuse direktori Triin Soone sõnul on võit Nukitsa konkursil üks valdkonna hinnatumaid tunnustusi, sest auhinna saajad valivad välja lapsed ise.

KATRIN KIVIVUORI

