Vald võtab miljoni­eurose arvelduslaenu

Eilsel istungil arutas Hiiumaa valla volikogu vallavalitsuse ettepanekut, võtta raha­voogude juhtimise eesmärgil 1 miljoni euro suurune arvelduslaen.

Hiiumaa valla rahandusosakonna juhataja Heidi Siiruse sõnul on see tava­pärane protsess, kindlustamaks rahavooge ja laen võetakse kasutusele ainult vajadusel. Ka summa, 1 miljon eurot ei ole erakordne – samas mahus on tema sõnul varasematelgi aastatel olnud võimalus arvelduslaenu võtmiseks. “See ei tähenda, et me arvelduslaenu täismahus kasutaksime,” märkis juhataja. Ka tänavu on vallal töös suur objekt, Kärdla põhikooli uue hoone ehitus, mille arvete õigeaegseks tasumiseks võib arvelduslaenu vaja minna, selgitas Siirus.

Valla finantsjuhtimise korra alusel võib arvelduskrediiti või lühiajalist laenu käibevahendite juhtimiseks võtta ainult tingimusel, et see makstakse aasta lõpu seisuga tagasi.

HARDA ROOSNA

Sildid: arvelduslaen, finantsjuhtimine, hiiumaa vald