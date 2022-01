Vabadussõja relvarahu aastapäeva tähistati pärgadepanekuga

Narvas Peetri platsil Eestis Vabadussõja relvarahu 102. aastapäeval kõnelenud Kaitseliidu ülem brigaadikindral RIHO ÜHTEGI kutsus kõiki tundma uhkust selle üle, et meil on olemas maa, mis kuulub vaid meile. 3. jaanuar 2022

“Just siin, Narva all, peeti Vabadussõja viimased rasked lahingud, kus Nõukogude Venemaa püüdis läbirääkimisteks võimalikult soodsaid tingimusi saavutada, ning Eesti kaitses iga hinna eest oma maad ja noore riigi territooriumi. Kui 2. veebruaril tähistatav Tartu rahu aastapäev on ennekõike Eesti diplomaatia võidupüha, siis 3. jaanuari vaherahupäev on jäägitult sõduritele kuuluv päev. Sest, kes veel peale sõduri teab, mis on sõja tegelik hind.”

