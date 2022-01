Tunnustus majakana tegutsevale raamatukogu juhatajale

Kõpu Majaka Fond tõstis esile Leelo Sarapuu tööd kogukonna koondamisel ja valis ta see­kordseks fondi preemia saajaks.Kõrgessaare raamatukogu juhataja Leelo Sarapuu tunnistas preemiat vastu võttes, et on lausa sõnatu, kuigi seda temaga sageli just ei juhtuvat. “Ausalt öelda ma hästi aru ei saa, miks ma siin seisan,” sõnas ta tunnustuse eest tänades. Ühes oli ta küll kindel – nimelt selles, et ta pole midagi teinud naiste takistamiseks, kes raamatu­kogus koos käivad armastusest kultuuri vastu, seda nautides, ise tehes ja lahkelt teistele jagades.Kõpu Majaka Fondi nõu­kogu liige Helgi Põllo võrdles preemia üleandmisel majaka tuld ja majakana tegutsevaid kultuuriinimesi, kes on ühiskonnas väga olulised, juhtides ja suunates meid nagu majaka tuli. Selline on tema sõnul ka Leelo Sarapuu.“Ta on otsekohese ütlemisega, tugeva hiiu huumoriga ja alailma naerusuine ning ikka positiivse olekuga. Seda viimast on ta enda sõnul õppinud just neilt inimestelt, kes jaksavad ja viitsivad kodust välja tulles midagi koos teha. Ja nad ei virise ega kurda asjatult kunagi,” rääkis Põllo 16 aastat oma praegusel tööpostil töötanud Sarapuu kohta.Leelo olevat lubanud50 tööaastat vastu pidada, sest varasematele eeskujudele on hea toetuda. Ja kui talt kord küsiti, mis teda oma ametis kinni hoiab, tuli vastuseks, et kõik inimesed, kellega ta seal kohtunud on, on toredad, mõned veel väga toredad ja just see hoiabki. Tema teenindada on ligi400 lugejat, kuid lisaks sellele ka kõik muu, mis väikeses raamatukogus teha tuleb, vahel natuke rohkem ka.Põllo tõstis esile, et Leelo Sarapuu on aastaid korraldanud lisaks raamatute väljapanekutele mitmeid teisigi väljapanekuid, üritustest rääkimata. Samuti on ta aidanud tuua esile kohalike elanike mitmesuguseid oskusi, mis seni varjul olnud, toonud välja nende hobisid, harrastusi, ikka julgustades ja innustades niiviisi väga paljusid. Eelmisel aastal olid tähelepanu all suve­hiidlastest loovisikud – üleval olid Tiiu Jürissoni ja AinikkiEiskopi näitused. “Selle tegevusega on ta liitnud ja hoidnud erksana kohalikku kogukonda, ka nendel keerulistel aegadel,” tegi Põllo kokkuvõtte.Põllo meenutas, et kui 1999. aastal loodi Kõpu Majaka Fond, oli see Eri Klasi ühe unistuse täitumine. See fond oli mõeldud selleks, et toetada kultuurielu. Ehkki täna on selle fondi sümboliks võibolla rohkem Tubala vai, on mõte ikka sama.

KATI KUKK

Sildid: Kõpu Majaka fond, majakana tegutsevad kultuuriinimesed, raamatukogu juhataja