Swedbank kärbib Kärdla kontori lahtiolekuaegu

1. veebruarist alates on Swedbank Kärdla esindus avatud vaid kolmel päeval: esmaspäeviti, teisipäeviti ja reedeti kella 10–14ni.

Pangaesinduste juhataja Katrin Meriloo selgitas, et muudatus on seotud pangakontori oluliselt vähenenud külastatavusega. “Nelja aastaga on klientide voog Kärdla kontoris vähenenud ligi kolm korda,” ütles Meriloo. “See on mõistetav, sest digitaalseid lahendusi on pidevalt lisandunud ning klientide eelistuseks on kujunenud oma pangaasjade ajamine interneti- või mobiilipangas. Ka arvelduskontot pangas saab avada interneti teel, pangakontorit külastamata. Samuti on võimalik saada lisaks telefonikonsultatsioonile ka videonõustamist ning kodulaenu või liisingut saab võtta täielikult digikanaleid kasutades.”

Viimati lühendas pank Kärdla esinduse lahtiolekuaegu mais 2018, kui keskväljakul olev pangakontor jäi avatuks kella 10–14ni. Enne seda oli Kärdla pangakontor olnud avatud igal tööpäeval kella 10–17ni.

Hea uudis on see, et sularahaautomaatides mingeid muudatusi ei tule ja ka edaspidi on hiidlaste käsutuses viis sularahaautomaati: Coop Käina kaubanduskeskuse juures Spordi tn 9 Käinas; Emmaste bussijaamas; Hiiumaa Selveris Kärdla kõrval Linnumäe külas; Kärdla kontoris Keskväljak 5a ja Kõrgessaare tervisemaja juures Kõrgessaare alevikus.

Neist üks, Kärlas Keskväljak 5a asuv automaat on ka sula­raha sissemakse võimalusega.

Eakamate klientide võimalused

Meriloo ütles, et eakamad kliendid või kliendid, kel liikumine raskendatud, saavad ühe võimalusena vormistada volituse pangas või notari juures, et näiteks lapsed saaksid oma vanemate rahaasjadel silma peal hoida. Pangas volituse vormistamiseks tuleb panka tulla mõlemal isikul, sellel, keda volitatakse ja sellel, kes volitab. “Samuti kasutab aina rohkem väärikas eas kliente juba ka ise digitaalseid kanaleid,” märkis Meriloo.

Helistades Swedbanki nõustamiskeskuse numbrile

631 0310, saab ööpäevaringselt vastused pangaga seotud küsimustele. Näiteks pangakaartidega seotud küsimusi, nõu internetipanga või mobiiliäpi kasutamisel jpm. Telefoni teel saab teha makseid või väärtpaberitehinguid, küsida infot oma kontojäägi kohta või saada ülevaadet tehingutest. Selleks, et neid tehinguid telefonis teha saaks, peab kliendil olema sõlmitud teleteenuste leping. Tehingute tegemiseks telefoni teel on vaja kõigepealt oma isik tõendada Smart-ID, PIN-kalkulaatori või mobiil-IDga. Tehingute teenustasud on samad, mis pangakontoris.

Määratud makseid saab teha ka pangaautomaadis

Igakuiseid makseid on määratud maksete abil võimalik teha ka pangaautomaadis. Selleks on vaja eelnevalt internetipangas ise või pangakontoris nõustajal sisestada vajalikud andmed. Tuleb vaid kaasa võtta arve, kus on olemas vajalikud rekvisiidid. Kui need eeltoimingud on tehtud, siis saab sularahaautomaadis vaid mõne nupuvajutusega makset teha.

HARDA ROOSNA

