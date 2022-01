Sündide rekordaasta

Hiiumaa valla andmetel kanti eelmise aasta jooksul Hiiumaa elanikeregistrisse 83 vastsündinut. Valla avalike suhete osakonna juhataja Liina Sniveer märkis, et tegu on esialgsete andmetega, mis võivad veel täpsustuda.

83 last tähendab, et saare elanikeregistrisse kanti 24 last rohkem kui aasta varem, 2020. aastal, mil registreeriti 59 sündi.

Siseministeeriumi andmetel registreeriti Hiiu maakonda jaanuaris 4 sündi, veebruaris 6, märtsis 13, aprillis 5, mais 7, juunis 8, juulis 3, augustis 4, septembris 7 ja oktoobris koguni 15 lapse sünd, novembris kanti elanikeregistrisse 6 ja detsembris esialgsetel andmetel 5 lapse sünd.

Mullu, 2020. aastal registreeriti Hiiumaal 59 lapse sünd, 2019. aastal sai registrisse kirja 68 ja 2018. aastal 70 sündi, 2017. aastal sai 63 sündi ja 2016. aastal 57 sündi.

Hiiumaa täpne rahvaarv aasta lõpu seisuga selgub mõnevõrra hiljem, aga valla andmetel on elanike arv taastunud nelja aasta tagusele tasemele.

HARDA ROOSNA

