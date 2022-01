Spordieeskuju toob uue võistluse

ARGO NURS

Hiiumaa spordieeskuju 2021 Siret Tara sai eelmisel nädalal kätte fitnessi ja kulturismitreeneri 5. kutse­taseme. Möödunud aastast on Taral ka personaal­treeneri 5. kutsetase, lisaks on tal jalgpalli 3., abi­treeneri kutsetase.Siret Tara eestvedamisel toimuvad aprillis esma­kordselt Hiiumaa karika­võistlused Fitness 5’s. Võistlus­alad on kükk kangiga, rinnalt surumine kangiga, lõuatõmbed, jõu­tõmme ning triitsepsisurumised rööbaspuudel. Võistlusele registreerimine on juba alanud ning mõeldud on see kõigile huvilistele. “Iga uus asi on hirmutav, aga julgustan proovima,” kutsus ta osalema. Ka saab tema käest küsida nõu, kuidas võistluseks valmistuda.Sügisel aga on tulemas esimesed Hiiumaa meistri­võistlused Fitness 5’s. Siret Tara rääkis, et ala on harrastatud Eestis veel suhteliselt lühikest aega, kuskil viis-kuus aastat. Tema ning Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu koostöös soovitakse samalaadseid võistlusi korraldada mitte ainult Hiiumaal, vaid üle kogu Eesti.Kultuuri- ja spordiaasta galal spordieeskuju 2021 tiitli pälvinud Siret Tara ütles, et on õnnelik uue spordikeskuse võimaluste üle ja jõusaali kasutajate rohkuse üle. Oma teadmiste ja kogemustega sai treener panustada ka sellesse, milliseid seadmeid keskuse jõusaali soetada ning nüüd treeninguid läbi viia Fysioline Eesti ühes paremini sisustatud jõusaalis. Tara tõdes, et jõusaalis käib palju rohkem rahvast: “Vahest tekib selline tunne, et see võiks suuremgi olla. Kui õhtusel ajal tulla, siis on suhteliselt raske leida omale masinat või oma nurgakest, kus trenni teha – super, et on nii palju uusi huvilisi!” rõõmustas ta. “Kui keegi kuskil on märganud – see teeb meele nii rõõmsaks. Ma teen tõesti seda, mida ma armastan!” ütles ta jaanuaris pidulikul galal tunnustust kätte saades.

KATRIN KVIVUORI

Sildid: fitness, kulturism, spordieeskuju