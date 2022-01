Spordiaasta parimad selguvad

Hiiumaa spordiliit avalikustab lõppenud aasta parimate sportlaste nimed sel laupäeval, 8. jaanuaril kell 16 Hiiumaa spordi­keskuses algaval peol.

Spordiliidu juhatuse esimees Anton Kaljula ütles, et pidu peetakse koos kultuuritöötajatega ehk kultuurihooaja avapeoga. Laiali on saadetud kutsed, aga tema sõnul jagub ruumi ka neile, kes peost osa saama tahavad tulla ja kutset pole saanud.

Üks tiitlisaaja, 2021. aasta parim Hiiumaa spordiklubi, on juba teada, kuna see anti üle Eesti Olümpia­komitee poolt pidulikul sporditähtede aastalõpu galal Alexela kontserdimajas. Lõppenud aastal pärjati parima Hiiumaa spordiklubi tiitliga Jaht­klubi Dago ja tunnustust käis vastu võtmas klubiülem Kai Kallas.

“Selline võit on meie jaoks tõeline au ja uhkus,” tõdetakse klubi sotsiaalmeedia kontol tehtud postituses. “Milline aasta see meie jaoks olnud on! Suuri tegusid on tehtud nii Hiiumaa, Eesti kui ka maailma mastaabis. Suure­pärane tunnustus ning uuel hooajal veelgi suurema hooga! Aitäh kõigile, kes Dago poolt oma hääle andsid!”

HARDA ROOSNA

