Spordiaasta 2021: kümme maailmameistrit korraga

ARGO NURS

Ei juhtu just igal aastal, et Hiiumaa spordiaasta parimate seas leidub nii palju maailma­meistreid – mullu oli neid lausa kümme – üks orienteeruja ja üheksa purjetajat.Hiiumaalt sirgunud orienteeruja Merike Vanjuk tuli orienteerumise maailmameistriks N45 klassis, pälvides nii Eesti Olümpiakomitee kui hiidlaste tänu – aasta veteransportlase tiitlitena.Hiiumaa mulluse aasta täiskasvanute võistkonna tiitli teenisid auga välja maailmameistrid, avamerejahi Matilda 4 üheksaliikmeline tiim: Juss Ojala (kapten), Marek Harjak,Karlo Hmeljak, Joachim Aschenbrenner, Aarne Veske, Kelly Veske, Priit Berkmann, Christopher Juul ja Felix Andresen.Reedesel galal Hiiumaa spordikeskuses võtsid au­hinnad vastu kaks mees­konna liiget – Marek Harjak ja Priit Berkmann. Harjak ütles tänukõnes, et selle saavutuse nimel on nad oma tiimiga tööd teinud viimased 13 aastat.Hooaja heade tulemuste eest pälvisid purjetamise ORC C-klassi maailmameistrid Juss Ojala, Marek Harjak, Arne Veske, Kelly Veske, Priit Berkmann ja Christopher Juul ka Eesti Olümpiakomitee 6000eurose preemia.“Otsustasime meeskonnaga ühiselt selle rahaga toetada meie jahtklubi noorte purjetamist,” teatas Harjak spordi­aasta galal. “Kui tulevad noored peale, siis on ka suurte jahtide peal neid, kellega tulevikus ühe stardijoone peal mõõtu võtta.”Jahtklubi DAGO lipu all võistelnud 2019. aastal ehitatud avamerejahi Matilda 4 möödunud aasta tulemused on muljetavaldavad: Alexela ORC maailmameistrivõistluste esikoht ja maailmameistritiitel C grupis, Muhu väina regati esikoht ORC I klassis, Kalevi jahtklubi avamerepurjetamise karikasarja neljas koht ORC I klassis ja esikoht Kalevi jahtklubi Kolmapäevaregatil 2021 samas võistlusklassis.Priit Berkmann ütles Hiiu Lehele antud intervjuus, et kõige keerulisem ja tähtsam oli võistkonna jaoks kahtlemata maailmameistritiitli saavutamine. “Selle nimel oleme väga palju tööd teinud ja vaeva näinud – see oli üks suuri eesmärke.”Berkmann meenutas aastat 2012, kui nad pälvisid Hiiumaa aasta parima täiskasvanute võistkonna tiitli jahil Amserv, ja siis olid praegustest maailmameistritest võistkonnas Priit Berkmann, Marek Harjakja Juss Ojala.Tollal tulid nad MMi üld­arvestuses kuuendaks ja võitsid meistritiitli amatööride arvestuses, nagu said mullu amatööride meistritiitli nende klubikaaslased jahil Olympic. “Läks mööda üheksa aastat, kaasasime mõne profisõitja ja jõudsimegi üldarvestuses maailmameistri tiitlile,” oli Berkmann üliõnnelik.Berkmann, kes Ojalaga koos purjetanud 20 aastat, ütles, et meistritiitel on ühise töö vili.Kapten Ojala on öelnud, et kapten üksi ei purjeta, see on meeskonnasport – jahi peal on üheksa meeskonnaliiget ja igaühel on oma roll. “Kui keegi oma rolli hästi ei täida, siis on lumepalliefekt kerge tekkima – oleme seda korduvalt kogenud,” tõdes Berkmann.Ojalat nimetas ta väga heaks kapteniks: “Mina ei oskaks paremat kaptenit tahta enda meeskonnale. Kapten on mees, kes paneb kogu meeskonna ühtsena toimima. Ta on väga hoolas ja oma tegemistes väga sihikindel ja see kindlasti väljendub meie tulemustes.”Kõik hooajal saavutatud võidud olid Berkmanni hinnangul tähtsad – lisasid motivatsiooni ning näitasid, et ollakse õigel teel ja suudetakse MMtiitli eest võidelda. Maailmameistri­tiitel aga oli tema sõnul nagu kirss tordil, mis tuli üsna ootamatul moel.“Tiitel mängiti välja viimasel, viiendal võistluspäeval viimase sõiduga ja me ei teadnud finišisse jõudes, kas võitsime või kaotasime – need tunded, mis iga kord sellele tagantjärgi mõeldes meenuvad, on ülevad. Soovitan kõigile kord tulla maailmameistriks omal alal. See on kõikide sportlaste suur eesmärk, nagu ka meil oli.”Priit Berkmann avas ka Mathilda 4 meeskonna tänavuse, 2022. aasta purjetamis­hooaja plaane. Põhieesmärk on osalemine Norras Euroopameistrivõistlustel. “Loodame, et see võistlus ka teoks saab, et pole piiranguid ja takistusi. Meeskond on suures osas sama, jaht on sama, roolimees Joachim Aschenbrenneron lubanud tulla, Juss on kapten,” loetles Berkmann. “Üritame kindlasti seal endast parima anda. Konkurents on väga tihe ja me ei saa kindlalt lubada,et omas klassis valitsevate maailmameistritena võtame Euroopa meistritiitli omale, aga eesmärk see meil kindlasti on.”

Sildid: maailmameister, Orienteeruja, purjetajad, spordiaasta parimad